SCR Altach steht nach Sieg gegen BW Linz im Cup-Viertelfinale

Nach Toren von Gugganig und Reiter gewinnen die Rheindörfler gegen das Team aus der Stahlstadt verdient mit 2:0.

Fünf Jahre waren seit dem letzten „regulären“ Heimspiel im Uniqa ÖFB-Cup vergangen, am Donnerstag war es endlich wieder einmal so weit. Unter dem Flutlicht im Schnabelholz empfing der CASHPOINT SCR Altach Ligakonkurrent BW Linz im Achtelfinale des heimischen Pokalwettbewerbs.

Am Nachmittag hatte im Ländle starker Dauerregen eingesetzt, dementsprechend tief präsentierte sich der Untergrund. Trainer Joachim Standfest vertraute der gleichen Startelf wie in Salzburg, mit einer Ausnahme: Torhüter Dejan Stojanovic war wieder einsatzfähig und stand zwischen den Pfosten.

Es lief Spielminute 33, da gelang den Rheindörflern der Führungstreffer. Fadinger trat eine Ecke, die von den Linzern nur unzureichend zur Seite geklärt wurde. Fadinger kam erneut an den Ball und brachte die Kugel dieses Mal genauer zur Mitte, dort stand Gugganig und versenkte das Spielgerät aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:0 in den Maschen. Mit diesem Zwischenstand sollte es dann auch in die Pause gehen, da sich in der verbleibenden Spielzeit in Halbzeit eins nichts mehr Entscheidendes tat.