SCR Altach startet mit Mädchenteam

Der Altacher Fußballclub baut seine Frauenabteilung aus und wird mit einem neuformierten U14-Mädchenteam im Ligabetrieb starten.

Altach. Während sich das Frauenteam des SCR Altach/FFC Vorderland derzeit auf die bevorstehende Saison in der Bundesliga vorbereitet, wird der Verein in dieser Saison auch erstmals mit einer U14-Mädchenmannschaft an der Meisterschaft teilnehmen.