SCR Altach startet beim Vizemeister in die Saison

Der LASK zieht aus, um seinen Erfolg aus der vergangenen Fußball-Bundesliga-Saison in der neuen Spielzeit zu bestätigen. Zur Eröffnung der Bundesliga-Saison 2019/20 gegen den SCR Altach.

Der Ticker vom Spiel LASK - Altach

Der frühere Bayern-München-Profi wird dennoch an seinem höchst erfolgreichen Vorgänger Oliver Glasner gemessen werden. "Wenn wir den Erfolg bestätigen wollen, wenn wir uns stabilisieren wollen, wo der LASK in der Vorsaison war, dann müssen wir am Limit sein", meinte Ismael. "Das ist unsere Botschaft: Immer 100 Prozent, immer am Limit sein - und im Dezember schauen wir, wo wir stehen."