SCR Altach peilt gegen Wacker Innsbruck ersten Derbysieg an

Nur drei Tage nach dem 2:2 zu Hause gegen den SK Rapid Wien gastiert der CASHPOINT SCR Altach am Dienstag, 23.04.2019, auswärts zum Westderby bei Wacker Innsbruck. Anpfiff im Tivoli ist um 19 Uhr.

Liveticker

 

Es ist das erste von zwei Derbys in dieser Woche – am Samstag gastieren die Innsbrucker dann in Altach. Cheftrainer Alex Pastoor möchte auch im fünften Spiel unter seiner Regie ungeschlagen bleiben und mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Lienhart fraglich Noch unklar ist, ob Andreas Lienhart die Auswärtsfahrt über den Arlberg mit antreten kann. Der Außenverteidiger musste gegen Rapid nach 35 Minuten angeschlagen runter und ist für Dienstag zumindest fraglich.

SCRA peilt ersten Derbysieg an Die ersten beiden Derbys dieser Saison verliefen aus Altacher Sicht wenig erfreulich. Anfang August setzte es im eigenen Stadion eine schmerzliche 1:2-Niederlage, drei Monate später verlor der SCRA auch am Tivoli mit 0:1. Umso größer ist die Gier im Rheindorf erstmals in dieser Saison ein Derby zu gewinnen. Formkurve spricht für Altach Aktuell schlägt das Formpendel deutlich in Richtung Ländle aus. In den letzten sechs Spielen siegte der SCRA dreimal, spielte zweimal Remis und musste nur eine Niederlage hinnehmen. Wacker dagegen holte im Frühjahr erst einen Sieg und verlor gleich sieben der letzten acht Spiele in der tipico Bundesliga.