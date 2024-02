SCR Altach peilt gegen Lieblingsgegner Austria Wien schon den 17. Erfolg an

Die Rheindörfler wollen den Klubrekord gegen die Wiener Veilchen weiter erhöhen.

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga 16 Spiele gegen den FK Austria Wien (darunter im Hinspiel 2:1) – Klubrekord. Altach erzielte gegen die Wiener Austria 52 BL-Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

Altach kommt als Tabellenzehnter nach Wien. Trainer Joachim Standfest durfte nach dem 1:1 gegen Blau Weiß Linz zufrieden sein, was der Cheftrainer weiter vermisste, war jedoch die offensive Durchschlagskraft. Die Vorarlberger wollen heute deshalb "nicht nur defensiv spielen".

Österreichische Bundesliga 2023/2024

19. Spieltag

FK Austria Wien – Cashpoint SCR Altach Samstag

Wien, Generali Arena, 17 Uhr, SR Daniel Pfister

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga drei der letzten sechs Duelle gegen den FK Austria Wien (1U 2N) – jedes davon allerdings daheim. In BL-Heimspielen blieb Austria Wien gegen Altach zuletzt fünfmal in Folge ungeschlagen (4S 1U) – so lange wie zuvor nur in den ersten neun BL-Heimspielen von 2006 bis 2015.

Der FK Austria Wien verlor seit der Hinspiel-Niederlage gegen den SCR Altach nur eines der darauffolgenden 10 Spiele in der Bundesliga 16 (5S 4U), mit 0:1 beim RZ Pellets WAC. Der SCR Altach gewann seit dem Hinspiel-Sieg gegen die Wiener Austria nur eines seiner vergangenen 10 BL-Spiele (3U 6N) – mit 3:0 gegen den SC Austria Lustenau in der 16. Runde.

Der SCR Altach holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 18 Spielen 17 Punkte – so viele wie zuletzt 2019/20 (damals 19). 25 Gegentore wurden in den ersten 18 BL-Spielen kassiert – erstmals so wenige seit der Ligareform.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit acht Heimspielen ungeschlagen (3S 5U) – erstmals so lange seit einer Serie von 12 Heimspielen ohne Niederlage von April bis Oktober 2021. Nur eine Niederlage in den ersten neun BL-Heimspielen gab es für die Wiener Austria zuletzt 2015/16.

FC BW Linz – FC RB Salzburg Samstag 17 Uhr

Der FC Salzburg verlor im Hinspiel beim 0:1 gegen den FC Blau Weiß Linz erstmals nach 37 ungeschlagenen Spielen in Folge in der Bundesliga. Blau Weiß Linz gewann beide Pflichtspiele gegen Salzburg, nachdem die Linzer im Uniqa-ÖFB-Cup 2010/11 mit 3:1 gewinnen konnten. Kein anderes öst. Team hat bei mehr als einem Duell gegen Salzburg seit der Saison 2005/06 eine 100%-ige Siegquote.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten zwei Auswärtsspiele gegen Aufsteiger jeweils mit 6:0 (2021/22 gegen Klagenfurt und 2022/23 gegen Lustenau). Kein anderes Team erzielte auswärts bei einem BL-Aufsteiger je sechs Tore in zwei aufeinanderfolgenden Duellen.

Der FC Blau Weiß Linz kassierte in der Bundesliga in seinen ersten neun Heimspielen 12 Gegentore, das unterbot als Aufsteiger zuletzt der FC Wacker Innsbruck 2018/19 (10). Die Linzer blieben in vier der ersten neun Heimspiele ohne Gegentor, das übertraf als Aufsteiger zuletzt der LASK 2007/08 (in 5 der ersten 9).

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 24 Auswärtsspielen ungeschlagen und stellt damit einen neuen BL-Rekord auf, zuvor war der FC Wacker Innsbruck die Mannschaft mit der längsten Serie an Gastspielen ohne Niederlage (23 von Oktober 1988 bis Februar 1990). Salzburg gewann aber nur zu Saisonbeginn mehrere BL-Auswärtsspiele in Folge (3), seither wechselten sich Remis und Sieg ab.

Der FC Blau Weiß Linz spielte 34 Sequenzen mit mindestens 10 Pässen – Tiefstwert in dieser Saison der Bundesliga. Die Gegner der Linzer spielten 178 solcher Sequenzen – Höchstwert. Salzburg hatte 123 Spielzüge mit mindestens 10 Pässen – nur der TSV Egger Glas Hartberg (136) mehr.

Wolfsberger AC – WSG Tirol Samstag 17 Uhr

Der RZ WAC gewann in der Bundesliga die letzten zwei Spiele gegen die WSG Tirol – erstmals so viele in Folge und dabei gleich viele wie von den ersten 11 BL-Duellen zusammen. Mehr als ein Saisonsieg gelang dem WAC gegen die Tiroler nur 2022/23 (2).

Die WSG Tirol erzielte gegen den RZ WAC in der ADMIRAL Bundesliga 31 Tore – mehr als gegen jedes andere Team. Der RZ Pellets WAC kassierte im Schnitt 2,4 Gegentore pro Spiel – der höchste WAC-Schnitt in der Bundesliga gegen ein Team.

Die WSG Tirol holte zwei ihrer drei Siege in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen, im letzten Auswärtsspiel gab es ein 2:1 gegen den FC Blau Weiß Linz. Dennoch verloren die Tiroler erstmals sechs der ersten neun Auswärtsspiele einer BL-Saison.

Der RZ Pellets WAC erzielte vier Elfmetertore (wie der SK Rapid) – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr. Im Hinspiel gegen die WSG Tirol erzielte Bernhard Zimmermann den 3:2-Siegtreffer für den RZ Pellets WAC per Elfmeter.