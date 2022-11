SCR Altach mit klarem Ziel

Bei Vorarlberg LIVE nach seinen Zielen gefragt, war er anfangs noch etwas vorsichtig („Besser abschneiden als in der Vorsaison“), um dann doch ein wenig Pfeffer in das bevorstehende Aufeinandertreffen mit der Austria zu streuen: „Wir wollen Lustenau in der Tabelle hinter uns lassen.“ Der 38-Jährige betonte zudem ein weiteres Mal, dass sein Start in Altach sehr herzlich gewesen sei, dass er von der Atmosphäre beeindruckt war und er spüre, dass „hier etwas entsteht“.

Da bezog er sich sowohl auf die Zusammenarbeit mit Trainer Miroslav Klose („Wir haben dieselben Vorstellungen“) als auch mit dem Team im Office und zudem auf die Gespräche mit Spielern. Was seine Kaderplanung betreffe, so sei natürlich die Defensive („Das lässt sich aus der Anzahl der Gegentore lesen“) ein wichtiger Bestandteil, allerdings wolle er eine neue Kultur des Ehrgeizes entwickeln. Heißt, dass alle Positionen in Diskussion bleiben. Egal, ob Spieler nach oben streben oder eine Position umkämpft ist. Er habe in den Spielen gegen Austria Wien und Sturm Graz einen „leidenschaftlichen und positiven Kampf“ innerhalb der Mannschaft erkennen können, was ihn für die Zukunft sehr optimistisch stimme.