SCR Altach: Letztes Pflichtspiel 2019 auswärts in St. Pölten

Bevor es in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub geht, bestreitet der SCR Altach am Samstag das letzte Pflichtspiel des Jahres.

Berisha fraglich, Thurnwald zurück im Kader

Mit Mergim Berisha droht in St. Pölten nämlich auch der beste Saisontorschütze des SCRA auszufallen. Der 21-Jährige ist in Graz kurz vor Schluss überknöchelt und hat sich dabei eine starke Bänderüberdehnung zugezogen. Gerissen ist zwar nichts, trotzdem ist Berishas Einsatz am Samstag fraglich. Mit Manuel Thurnwald kann Alex Pastoor zumindest einen Namen von der langen Verletzten-Liste streichen. Der Sommerneuzugang ist voll fit und eine Option für St. Pölten. Gegen den SKN St. Pölten fuhr der SCRA im Hinspiel den höchsten Saisonsieg ein. Vor knapp drei Monaten besiegten Berisha und Co. die „Wölfe“ in der CASHPOINT Arena mit 6:0. Ausgerechnet der nun fragliche SCRA-Stürmer war damals an allen sechs Treffern direkt beteiligt. Für Alex Pastoor spielt der Kantersieg im ersten Saisonduell in der Vorbereitung auf Samstag aber keine Rolle, zumal sich die Niederösterreicher bis auf einen Ausrutscher am vergangenen Wochenende zuletzt in guter Verfassung präsentieren. „Das 6:0 aus dem Hinspiel hat für das Spiel am Samstag überhaupt keinen Einfluss. Es wird auch nicht das Mittel der Wahl sein, dort nur offensiv zu denken, weil St. Pölten mit Pak und Balic über zwei sehr gefährliche Stürmer verfügt“, ist sich der Niederländer über die Qualitäten des kommenden Gegners bewusst.