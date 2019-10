SCR Altach kommt in Salzburg unter die Räder

Die Rheindörfler kassieren eine 0:6-Niederlage gegen den Champions League Teilnehmer.

Stark ersatzgeschwächt musste der CASHPOINT SCR Altach heute bei Serienmeister Red Bull Salzburg antreten. Kurzfristig musste Trainer Alex Pastoor neben den gesperrten Akteuren Kobras und Maak und den Langzeitverletzten Meilinger, Netzer und Diakite auch auf Anderson verzichten, ein Einsatz des leicht angeschlagenen Brasilianers wäre zu riskant gewesen. Dafür kehrte mit Emir Karic ein zuletzt verletzter Spieler zurück in die Startelf, sein Debüt von Beginn an feierte Lars Nussbaumer. Neuzugang Sidney Sam nahm vorerst auf der Ersatzbank Platz.

Nur wenig später zappelte die Kugel leider wieder hinter Durakovic im Netz, einen langen Ball versenkte Daka ins kurze Eck. Nach einem Altacher Ballverlust wurde erneut Daka auf die Reise geschickt und der Stürmer schoss zum 3:0 für die Bullen ein. Dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand in dieser Partie.

Salzburg bleibt am Drücker

Auch nach Wiederbeginn blieb Salzburg in allen Belangen überlegen, in Minute 57 gab es nach einem Foul von Thurnwald an Koita Elfmeter für die Hausherren. Durakovic durfte sich aber immerhin über ein kleines Erfolgserlebnis freuen, der Keeper wehrte den Strafstoß von Ashimeru ab.