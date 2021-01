SCR Altach kann und will RB Salzburg in die Knie zwingen

Die Rheindörfler starten gegen den Serienmeister aus der Mozartstadt ins Frühjahr. Im März 2020 gewann die Pastoor-Elf gegen Salzburg mit 3:2.

Nach 36-tägiger Pflichtspiel-Pause startet der Cashpoint SCR Altach am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FC RB Salzburg in die lange Frühjahrs-Saison.

Der Liveticker mit Daten, Fotos vom Spiel SCR Altach vs FC RB Salzburg

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist immer auch eine Standortbestimmung. Wo steht man im Vergleich zur Konkurrenz? Diese Frage lässt sich aus Altacher Sicht am Sonntag wohl nur bedingt klären. Immerhin kommt mit dem FC Red Bull Salzburg der große Dominator im Österreichischen Fußball in die Cashpoint Arena. Die Rollenverteilung ist eine eindeutige. Allerdings hat die jüngste Vergangenheit gelehrt, dass die Bullen an einem guten Tag durchaus schlagbar sind. Das letzte direkte Aufeinandertreffen in der Cashpoint-Arena am 2. März des Vorjahres entschied der SCRA mit 3:2 für sich.

Vier fehlen

Definitiv verzichten muss der SCRA in der ersten Phase des Frühjahrs auf das Quartett Alain Wiss, Berkay Dabanli, Daniel Nussbaumer und Johannes Tartarotti, die allesamt die gesamte Vorbereitung verpasst haben. Wiss, Dabanli und Nussbaumer fehlen verletzungsbedingt, Tartarotti als Grundwehrdiener. Dafür dürften am Sonntag wohl schon die beiden Winterneuzugänge Stefan Haudum und Csaba Bukta zum Spieltagskader gehören. Beide kamen bereits zu Testspiel-Einsätzen und hinterließen einen guten Eindruck.

Cashpoint SCR Altach – FC RB Salzburg Sonntag

Cashpoint Arena, Geisterspiel, 14.30 Uhr, SR Altmann (T)

Mögliche Aufstellungen:

Cashpoint SCR Altach (4-3-3): Kobras; Thurnwald, Zwischenbrugger, Bumberger, Karic; Casar, Haudum, Fischer; Meilinger, Maderner, Schreiner

Ersatz: Casali; Netzer, Stefel, Edokpolor, Obasi, Anderson, Bukta, Kofi, Basil

Es fehlen: Dabanli, Gouet, Tartarotti, Daniel Nussbaumer, Wiss, Bischof

FC RB Salzburg (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Sucic, Mwepu, Junuzovic, Aaronson; Mergim Berisha, Daka

Ersatz: Coronel; Farkas, Vallci, Bernardo, Camara, Okugawa, Adeyemi, Koita

STATISTIK ALTACH GEGEN SALZBURG

Erstes Mannschaftstraining SCR Altach mit Fotos und Videos

Der FC Red Bull Salzburg traf in den vergangenen 12 Spielen in der Tipico Bundesliga gegen den SCR Altach immer (insgesamt 33 Tore). Das gab es zuvor nur bis 2014, damals waren es sogar 14 Spiele mit Torerfolg in Folge (insgesamt 34 Tore).

Der SCR Altach erzielte in den letzten beiden Heimspielen gegen den FC Red Bull Salzburg immer mindestens 2 Tore (insgesamt 5 Tore), wie zuvor nur in der Spielzeit 2014/15 (insgesamt 6).

Der FC Red Bull Salzburg gewann von 2016 bis 2019 gegen den SCR Altach 10 Spiele in Folge. Nur gegen den SC Wiener Neustadt gewann Salzburg in der Tipico Bundesliga mehr Spiele am Stück (11).

Der FC Red Bull Salzburg überwinterte zum 8. Mal in der 3-Punkte-Ära als Tabellenführer der Tipico Bundesliga. In den 7 vergangenen Fällen wurde Salzburg danach immer Meister.

Der SCR Altach erzielte 46% der Tore in der Schlussviertelstunde – der höchste Anteil in dieser Saison der Tipico Bundesliga.

Alex Pastoor über die kurze Wintervorbereitung: „Wir konnten heute erstmals wieder auf Rasen trainieren, was wichtig war, um sich an den Untergrund zu gewöhnen. Insgesamt lag der Fokus während der gesamten Vorbereitung auf der defensiven Kompaktheit. Was uns beschäftigt, sind sicher die vielen vergebenen Torchancen. Auf der einen Seite ist es zwar positiv, wenn man sich viele Möglichkeiten herausspielt, auf der anderen Seite müssen wir da im Sechzehner einfach konsequenter werden. Am Dienstag gegen die Austria hat dann auch etwas die Frische gefehlt, weil wir am Montag zweimal trainiert haben.“

…über die Neuzugänge: „Beide Neuzugänge bringen Tempo in unser Spiel. Stefan Haudum ist ein Spieler, der das Spiel im Mittelfeld schnell, aber auch sehr einfach hält. Gleichzeitig übernimmt er aber auch eine Vorbild-Rolle auf dem Platz und ist es durch den LASK-Fußball gewöhnt, schnell Entscheidungen zu treffen. Csaba Bukta hilft uns mit seiner Unbekümmertheit, Schnelligkeit und Geradlinigkeit zum Tor weiter. Gerade die Schnelligkeit ist etwas, das du nur schwer trainieren kannst – er bringt sie von Grund auf mit.“

…über das Spiel gegen Salzburg: „Wir haben die Bilder vom Heimsieg im März benutzt, um uns auf das Spiel am Sonntag einzustellen. Zum einen hat da die Mentalität gepasst, aber wir haben in diesem Spiel auch guten Fußball gespielt. Gegen Salzburg haben wir nur dann eine Chance, wenn wir im gesamten Spiel gut organisiert sind. Vor allem im Umschaltmoment, musst du gegen sie oft richtige Entscheidungen zu treffen.“