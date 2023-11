SCR Altach hat mit Rekordmeister Rapid Wien noch eine offene Rechnung

Im Heimspiel gegen die Hütteldorfer wollen die Rheindörfler Revanche nehmen.

Der SCR Altach feierte in der Bundesliga 12 Siege gegen den SK Rapid – nur gegen den FK Austria Wien (16) mehr. Altach punktete gegen Rapid in 22 BL-Spielen –nur gegen die Wiener Austria öfter (23).

Der SK Rapid gewann in der Bundesliga sieben der letzten neun Duelle gegen den SCR Altach – so viele wie in den vorangegangenen 23 Spielen zusammen (9U 7N). Die letzten vier BL-Duelle gewann Rapid gegen Altach allesamt zu null – erstmals.

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga nur eines der letzten acht Heimspiele gegen den SK Rapid (5U 2N) – im August 2021 mit 2:1. Die Vorarlberger trafen in diesen acht BL-Heimspielen entweder doppelt oder blieben torlos (je 4-mal).

Der SK Rapid verlor nur eines der ersten fünf Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga (2S 2U) und blieb seit der Ligareform nur 2019/20 in den ersten fünf BL-Auswärtsspielen ungeschlagen (4S 1U). In drei der ersten fünf BL-Auswärtsspiele blieb Rapid bereits in der vergangenen BL-Saison ohne Gegentor und nur in der Saison 2012/13 zum Vergleichszeitpunkt in mehr (4).