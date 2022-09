SCR Altach: „Es fehlt der Spaßfaktor“

Fünf Punkte waren es in der Saison 2018/19 nach neun Spieltagen, in den folgenden Jahren war es mit sieben (2019/20), fünf (2020/21) und neun (2021/22) nicht besser.

Und jetzt sind es aktuell wieder nur fünf Punkte, die zu einer gewissen Unruhe im Verein und für Unmut bei den Fans sorgen. Im Gespräch bei Vorarlber LIVE spricht SCRA-Geschäftsführer Christoph Längle über fehlendes Gemeinschaftsgefühl, den fehlenden Spaßfaktor („Man spielt Fußball um zu gewinnen“) und auch davon, dass er nun alle in der Verantwortung sieht. Sportlich ist er von der Qualität des Kaders überzeugt. „Wir haben tolle Charaktere in der Mannschaft. Die Charakterfrage stellt sich für mich nicht. Ich sehe das Problem viel mehr als Kopfsache.“ Zudem gibt der 52-Jährige durchaus zu, dass im sportlichen Bereich die Typen fehlen und wohl auch in der Kaderzusammenstellung sich nicht alles wie gewünscht entwickelt hat. Im Winter werde es deshalb zu einer Bereinigung kommen, auch Spieler verspricht er. Dennoch möchte er zukünftig davon wegkommen, in der Wintertransferzeit Korrekturen vornehmen zu müssen. „Es ist ja dieses Déjà-vu-Erlebnis, das nun für schlechte Stimmung sorgt.“