SCR Altach erwirtschaftet ein Minus von 131.000 Euro

Erstmals seit 2012/13 schreibt der Fußball Bundesligaklub SCR Altach - bedingt durch Corona - rote Zahlen.

Franz Stiegler, Helmut Thaler und Gerhard Spiegel erhielten im Zuge der Generalversammlung die Ehrenmitgliedschaft als Anerkennung für ihre außerordentlichen Verdienste als Funktionäre des SCR Altach. Außerdem wurden Werner Metzler (Vereinsnadel in Gold), Heiko Katzian (Vereinsnadel in Gold), Roman Köck (Vereinsnadel in Silber) und Helmut Schönfelder (Vereinsnadel in Silber) geehrt.

Peter Pfanner, Präsident: „Das Geschäftsjahr 2019/20 ist aufgrund der Pandemie in einem völlig anderen Licht als die Vorjahre zu sehen. Ich denke, wir alle können stolz sein, wie der SCR Altach bisher durch die Krise gekommen ist. Es war vorauszusehen, dass wir erstmals seit vielen Jahren rote Zahlen schreiben werden, was mit den fast vollständigen Einnahmeverlusten im Ticketing- & Gastronomiebereich in der Frühjahrssaison zu erklären ist. Die Zeiten sind weiterhin herausfordernd, trotzdem blicken wir optimistisch in die Zukunft und sind voller Motivation, den Verein auch in dieser schwierigen Zeit weiterzuentwickeln.“