Die Tanzkapelle Franz Rimini wird am 26. April im Gössersaal für gute Stimmung sorgen. ©Tanzkapelle Franz Rimini

Schwungvoll in den Frühling tanzen

Der Charity-Ball zugunsten von Hospiz Vorarlberg geht in die nächste (Tanz-) Runde: Am Freitag, 26. April 2024 haben die Gäste im Gössersaal in Bregenz wieder die Gelegenheit zur Musik der Tanzkapelle Franz Rimini das Tanzbein zu schwingen.

Der Frühling ist da, und mit ihm angenehm milde Temperaturen, viel Sonnenschein und gute Laune. Die für viele wohl schönste Zeit im Jahr feiert Hospiz Vorarlberg am Freitag, den 26. April 2024, ab 19 Uhr mit einer stimmungsvollen Ballnacht im Gössersaal in Bregenz. Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzmusik vom Feinsten. Für die musikalische Unterhaltung konnte auch heuer wieder die 14-köpfige Kapelle Franz Rimini gewonnen werden. Die glamouröse Tanzkapelle hat sich der Musik der 1950er und 1960er Jahre verschrieben und hat unter anderem Songs von Freddy Quinn, Elvis Presley, Frank Sinatra oder den Bambis im Repertoire.

Tanzen, feiern und helfen

Zwischen den schwungvollen Melodien wird es auch immer wieder Gelegenheiten für gute Gespräche oder das Knüpfen neuer Kontakte geben. Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Der Erlös des vom Förderkreis organisierten Balls kommt zur Gänze Hospiz Vorarlberg der Caritas zugute. Hospiz Vorarlberg steht für ein Leben bis zuletzt und steht sterbenden und trauernden Menschen jeden Alters mit seinen Dienstleistungen zur Verfügung.

„Tanz in den Frühling“: Charityball für Hospiz Vorarlberg

Wann: Freitag, 26. April 2024, Einlass ab19 Uhr

Wo: Gössersaal Bregenz

Info: T 05522-200 1100

Kartenpreis: 30 Euro (zuzüglich Service-Gebühr in der Vorverkaufsstelle)