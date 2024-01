Schwitzen für die kleine Meryem

Sportler aus dem ganzen Land haben sich während der Adventszeit bewegt und dabei Großes bewirkt.

Dornbirn Mittlerweile ist es für den Personaltrainer Julian Kleinheinz aus Dornbirn zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, in der Adventszeit sein Sportlernetzwerk für den guten Zweck zu aktivieren. Bereits zum fünften Mal hat er vom ersten bis zum vierten Advent über seine Social Media Plattform zu Bewegung für den guten Zweck aufgerufen. Jeder, der in dieser Zeit ein Bewegungsvideo auf seinem Kanal veröffentlichte, brachte Geld für krebskranke Kinder in Vorarlberg. Pro Video spendete er einen Euro, selbstverständlich spendeten auch viele seiner Kunden für diese Aktion. „Jedes Jahr überreiche ich Joe Fritsche von „Stunde des Herzens“ unsere Sportlerspende. Er weiß genau, welche Familien mit krebserkrankten Kindern sich über eine kleine finanzielle Unterstützung freuen“, sagt Geschäftsführer Julian Kleinheinz vom Performance Club in Dornbirn. Dieses Jahr sind 900 Euro zusammengekommen, die am Donnerstag dann an die zweieinhalbjährige Meryem und ihre Mutter Ruman aus Bregenz überreicht wurden.