Schwitzen für den guten Zweck

Athletik- und Personaltrainer Julian Kleinheinz hat mit einer speziellen Aktion seine Kunden auch virtuell zu Bewegung aufgerufen. Der Erlös spendete er an krebskranke Kinder im Land.

Dornbirn Julian Kleinheinz (32), Athletiktrainer und Inhaber des Performance Clubs in Dornbirn, unterstützt bereits zum vierten Mal krebserkrankte Kinder in Vorarlberg. Wie jedes Jahr möchte er Menschen etwas zurückgeben, die es im Moment schwierig haben. Vor vier Jahren kam ihm die Idee, krebskranke Kinder finanziell zu unterstützen und den Familien mit seiner Spende etwas unter die Arme zu greifen. Daraufhin startete er eine Spendenaktion über Instagram. Für jedes eingesendete Bewegungsvideo im Dezember spendete er einen Euro. Nun überreichte er zwei Familien einen Scheck, um die laufenden Kosten abzudämpfen.

Es war ein besonderer Moment für die zwei jungen Buben Leon Erhart (5) aus Rankweil und Gabriel Loacker (8) aus Götzis vergangenen Montagnachmittag. Sie sind mit ihren Eltern nach Dornbirn in den Performance Club von Julian Kleinheinz eingeladen worden. Oberhalb der Kletterhalle befindet sich sein Fitnessclub bei dem normalerweise geturnt, geschwitzt und die eigene Kondition verbessert wird. An diesem Nachmittag jedoch warteten dort bereits neben Julian Kleinheinz und Joe Fritsche vom Verein „Stunde des Herzens“, auch zwei Fußballspieler von SCR Altach, um den Kindern eigene handsignierte Trikots zu schenken. Die beiden Familien erhielten von Kleinheinz den Erlös der Instagram-Aktion und durften sich jeweils über etwas mehr als 1000 Euro freuen.

„Ich habe im Dezember über mein Instagram-Profil meine Abonnenten dazu eingeladen, selbstgedrehte Bewegungsvideos unter dem Hashtag #SocialSunday auf meiner Seite zu posten. Für jedes Video habe ich einen Euro an krebskranke Kinder gespendet“, erklärte er. Mit der Hilfe einiger Privatpersonen und einer großzügigen Spende aus der Mannschaftskasse der SCR-Altach Fußballspieler sind durch diese Aktion 2114 Euro zusammengekommen. „Verschiedenste Athleten haben auch dieses Jahr wieder mitgemacht und Tanz-, Turn- oder Klettervideos von sich auf meiner Seite gepostet“, freut sich Kleinheinz.

„Wir treten an die Eltern von krebskranken Kindern heran und schauen, wie wir ihrem Kind und ihnen helfen können. Wir begleiten sie durch diese schwere Zeit und unterstützen sie vor allem auch finanziell. Wir sind für sie da“, erklärt Obmann Joe Fritsche vom Verein „Stunde des Herzens“. Er weiß wie viele Unkosten eine Erkrankung mit sich bringt. Neben all den Ängsten, soll wenigsten die finanzielle Sorge nicht den Alltag bestimmen. Gerade deshalb freut er sich über die Spende von Julian Kleinheinz. Auch die beiden Fußballspieler Lukas Jäger (28) und Johannes Tartarotti (23) waren berührt von den Schicksalen der beiden Kinder und freuten sich, dass sie den kleinen Altach-Fans ein Trikot mit den Unterschriften der Spieler überreichen konnten. Für Julian Kleinheinz steht fest, dass er auch nächstes Jahr wieder die Bewegungschallenge auf Instagram durchführen wird. Denn er will weiterhin krebskranken Kindern helfen. Alle eingesendeten Videos dieser originellen Aktion sind auf seinem Account (Juklhealth) unter #SocialSunday zu sehen. bvs