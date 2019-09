Schwitzen beim Trainingslager

Die HSC Ladies in Zell am See

Das Damenteam des HSC bereitete sich in Salzburg auf die neue Saison vor.

Hohenems. Bereits seit Anfang August standen die Emser Hockeydamen auf dem Eis und bereiteten sich auf die neue Saison vor. Am vergangenen Wochenende ging es nun zu einem dreitägigen Trainingslager nach Zell am See.

Gute Fortschritte in Zell am See

Dabei ging es für die HSC Ladies bereits am Freitag kurz nach der Ankunft in Zell am See auch gleich schon zur ersten Trainingseinheit aufs Eis. Auch am Samstag standen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm, wobei die Eishockeydamen alle mit vollem Einsatz dabei waren. „Alle Frauen waren sehr begeistert und haben dadurch auch sehr gute Fortschritte gemacht“, so das Trainerduo Michael Kohler und Manuel Kalb. Neben Hallenbad und Sauna zum regenerieren, besuchten die Emser Damen auch noch das Spiel zwischen den Zeller Eisbären gegen die Black Wings aus Linz. Bevor es am Sonntag aber wieder Richtung Ländle ging, stand nochmals eine abschließende Trainingseinheit auf dem Eis auf dem Programm.

