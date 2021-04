Schwimmwettkampf für die Spitzensportler im Ländle

Vorarlbergs Schwimmer konnten sich wieder beim Wettkampf messen.

Der Vorarlberger Landesschwimmverband organisierte daher am letzten Wochenende einen Wettkampf, um den Athleten eine Standortbestimmung zu geben und als Vorbereitung in eine Sommersaison, die doch mehr Möglichkeiten gibt, wieder an nationalen und internationalen Meetings teilzunehmen. „Der Wettkampf wurde unter strengen Covid-19 Vorsichtsmaßnahmen abgehalten und es gilt der Dank an alle, die sich vorbildlich an das Präventionskonzeptes gehalten haben“, so Siegfried Kernbeiß vom Vorarlberger Landesschwimmverband.

Auch sportlich war der Wettkampf ein voller Erfolg – es gab zwei neue Vorarlberger Landesrekorde in der allgemeinen Klasse und zwei neue Juniorenrekorde. Max Halbeisen von der TS Dornbirn Schwimmen glänzte gleich mehrere Male: „Erster Platz und neuer Vorarlberger Landesrekord in der allgemeinen Klasse in 50 m Schmetterling in der Zeit von 25,54, erster Platz und neuer Vorarlberger Landesrekord in der allgemeinen Klasse in 100 m Freistil in der Zeit von 51,59 (auch ein neuer Vorarlberger Juniorenrekord) und erster Platz und ebenfalls neuer Vorarlberger Juniorenrekord in 200 m Freistil in der Zeit von 1:54,63.“