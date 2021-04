Schwimmlehrer aus Passion

Herbert Jurkowitsch hat über 43 Jahre Volksschulkindern das Schwimmen beigebracht.

Lustenau Herbert Jurkowitsch (70) ist ein bekannter Schwimmlehrer in Lustenau. Seit 1978 bringt er in seiner Freizeit den Lustenauer Volksschulkindern das Schwimmen bei. Nun verabschiedet er sich nach 43 Jahren in den Ruhestand. Die Elternvereinsobfrauen der Volksschulen Rotkreuz, Rheindorf und Hasenfeld würdigen sein Engagement und wissen: Ohne Herbert hätten nicht so viele Kinder das Schwimmen gelernt.

Wasser ist sein Element

Jurkowitsch kam schon früh zu den Rettungsschwimmern. „Mit 14 Jahren habe ich einen Kurs bei der Wasserrettung besucht. Schwimmen war schon immer eine große Leidenschaft in meinem Leben“, erzählt er. Als Zollbeamter mit Schwimmausbildung gab er auch Kurse für seine Arbeitskollegen. Denn früher war es nicht üblich, dass alle Erwachsenen schwimmen konnten. Eher aus Zufall hat er Schwimmkurse für Volksschüler angeboten. „Die Frau eines ehemaligen Arbeitskollegen war im Elternverein einer Volksschule und trat mit der Bitte an mich, den Kindern das Schwimmen beizubringen“, erinnert er sich. Und so kamen die Schwimmkurse für Lustenaus Volkschulkinder zustande. Eine wichtige und vor allem lebensrettende Aufgabe finden die Elternvereinsobfrauen.

Schwimmen lernen aus eigener Motivation