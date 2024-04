Schwimmen wie Arielle

In den Osterferien trafen sich Meerjungfrauenbegeisterte Mädchen zum Mermaiding-Schwimmkurs in der Mittelschule Rheindorf.

Lustenau Schwimmlehrerin Hannah Knünz hat sich in den Osterferien ein besonderes Programm für Kinder ausgedacht: Jeden Tag fand ein Meerjungfrauenschwimmkurs im kleinen Hallenbad der Mittelschule Rheindorf statt. Täglich trafen sich dort rund sechs Mädchen für eine Stunde, die die Kunst des Meerjungfrauenschwimmens erlernen wollten und mit der Monoflosse durchs Wasser glitten. Ein einzigartiges Erlebnis für die Kinder, die sich mit freudestrahlenden Gesichtern mit ihren bunten Flossen durchs Wasser bewegten.

Fasziniert von den zauberhaften Wasserwesen wollten die jungen Meerjungfrauen die speziellen Bewegungen von Schwimmlehrerin Hannah Wiedemann lernen. „Es gibt immer wieder Meerjungfrauen-Hypes. Im Moment steht das Meerjungfrauen-Schwimmen bei den Kindern wieder hoch im Kurs“, weiß die Lehrerin. Anmutig und stolz glitten die sechs Mädchen mit ihren Meerjungfrauen-Flossen durchs Wasser. Manche zogen sich die Monoflosse an, andere ganze glitzernde Anzüge.

„Wenn man die Bewegung gut beherrscht und mit Schwung die Flosse bewegen kann, dann gleitet man elegant durchs Wasser und kostet das Meerjungfrauensein voll aus“, verrät sie. Manche Kinder steigen ins Wasser und haben den Dreh raus, wie sie erzählt, manche brauchen eine kurze Anleitung von ihr. Wichtig ist, dass die Kinder schwimmen können und auch gerne tauchen: „Denn eine Meerjungfrau bewegt sich hauptsächlich unter Wasser“, so Knünz. Um den Kindern die Bewegung unter Wasser zu lernen, hat sie sich spannende Spiele ausgedacht. So tauchen sie durch Reifen, lösen ein Unterwasserpuzzle oder gehen auf Suche nach riesigen Muscheln, die sie am Beckenboden finden müssen. „Die Kinder müssen lediglich ihre Taucherbrille mitbringen, die Flossen können sie bei mir ausleihen.“