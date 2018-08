Schwimmen: Niedermayer holt fünf Titel bei ÖM

Kapfenberg (dk). Einen sensationellen Erfolg konnte kürzlich Jan Niedermayer vom SC Val Blu bei den 73. Österr. Staatsmeisterschaften in Kapfenberg/Stmk. feiern.

Der 19jährige SC Val Blu Schwimmer holte in der Juniorenklasse gleich zwei Titel nach Bludenz. Über seine Paradedisziplinen 50m und 100m Brust sicherte er sich bereits in den Vorläufen die beiden Junioren-Staatsmeistertitel.

Mit den in den Vorläufen geschwommenen Zeiten qualifizierte sich der SC Val Blu Athlet für die A-Finali am Nachmittag. Dort ging er top motiviert an den Start und holte über 50m (29,80 sek.) und 100m Brust (1:04,53min.) die beiden Vizestaatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse.