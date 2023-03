Schwieriger Start in die neue BMX-Saison

Verona (dk). 1.400 BMX-Athlet*innen aus 34 Nationen standen bei den beiden Europacupläufen in Verona (ITA) am Startgatter.

Mit dabei auch fünf Riders des Bludenzer BMX-Sparkassenteams: Feanor Marte, Fabian Caser, Valentin Muther, Paikea Marte und Raphael Nachbaur. Für sie allesamt bedeutete es den Start in die neue BMX-Saison. Begleitet wurde das Team von Kadertrainer Noah Muther. Wie schwierig es wird, in die nächsten Runden aufzusteigen, zeigten bereits die Vorläufe. Trotzdem schafften an beiden Tagen alle den Aufstieg in das 1/16-, 1/8- oder 1/4-Finale, wo allerdings beide Wettkämpfe für das gesamte Bludenzer Sparkassenteam endeten. Raphael Nachbaur überstand am zweiten Tag neben den Vorläufen auch das 1/16-Finale und stieg ins 1/8-Finale auf.