Schwierige Aufgabe für Hohenems im Nobelskiort

Es bedarf für das RLW-Schlusslicht Hohenems im Tiroler Nobelskiort Kitzbühel einer Klasseleistung um zumindest einen Punkt zu ergattern.

Deshalb will die Elf von VfB-Coach Peter Jakubec nicht nur in der Abwehrreihe kompakt stehen, sondern auch in der Offensive Akzente setzen. Fünfmal in Folge verloren und seit zwei Spieltagen die Rote Laterne inne, die Grafenstädter brauchen ein Erfolgserlebnis. „Kitzbühel ist klarer Favorit, sie sind eine sehr gute Mannschaft, dennoch hat die neuformierte Truppe auch ihre Schwächen“, so Hohenems-Coach Peter Jakubec. Verteidiger Tim Wolfgang hat muskuläre Probleme und wird die Reise nicht mitmachen.