Fahrerflucht: Schwerverletzte auf Piste in Lech liegen gelassen

Im Zuge einer Kollision zwischen zwei Skifahrerinnen am Dienstag wurde eine 56-Jährige schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Eine 56-jährige Frau fuhr am Dienstag gegen 11.20 Uhr in Lech gemeinsam mit ihrer Tochter mit der "Hasensprungbahn" bergwärts. In dem sechs Plätze umfassenden Sessellift fuhren zudem eine weitere Skifahrerin und deren Begleiter mit. Als es zum Ausstieg bei der Bergstation kam, kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Skifahrerinnen. Infolge kamen sowohl Mutter als auch Tochter zu Sturz, die 56-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ungeachtet dessen setzte die andere Skifahrerin gemeinsam mit ihrem Begleiter die Fahrt, ohne stehen zu bleiben, fort.