Schwerpunktkontrolle in Hohenems: Moped brachte es auf 106 Km/h

Schwerpunktkontrolle im Raum Hohenems am Freitag und in der Nacht auf Samstag: Fünf Alkolenker wurden festgestellt, weiters wurden zehn Kennzeichen abgenommen. Zudem wurden Mopeds via Rolltester kontrolliert - eines war in der Lage, 106 km/h zu erreichen.

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag wurden im Raum Hohenems Verkehrskontrollen mit Fokus auf Geschwindigkeitsübertretungen, alkoholisierte Lenker, sowie technische Veränderungen bei ein- und mehrspurigen Kraftfahrzeugen durchgeführt. An der Schwerpunktaktion beteiligten sich Polizeibeamte aus dem Bezirk Dornbirn und der Landesverkehrsabteilung.