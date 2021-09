Schwerpunkt-Aktion zum Schulstart

Bludenz. Am kommenden Montag, 13. September, beginnt in Vorarlberg wieder die Schule. Rund 1100 Bludenzer Schüler*innen bewegen sich dann Tag für Tag im Straßenverkehr zu den städtischen Bildungseinrichtungen.

Mit dem Schulstart steigt die Zahl der jungen Verkehrsteilnehmer*innen wieder deutlich an. Sei es aktiv als Fußgänger*innen oder Radfahrer*innen oder passiv in Form von Elterntaxis. Dieser Tatsache ist man sich auch bei der Stadt Bludenz bewusst, weshalb es zum Schulstart eine Schwerpunkt-Aktion geben wird. „Gerade für die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer*innen spielen eine sichtbare Polizeipräsenz und gleichzeitige Aufklärungsarbeit eine wichtige Rolle. Daher wird die Stadtpolizei zum Schulstart verstärkt Kontrollen durchführen. Denn wie wir bereits aus der Vergangenheit wissen, sind vor allem in den ersten Tagen nach den Sommerferien die Schulweg gerade bei den kleinen Kindern noch nicht so eingespielt“, erklärt Bürgermeister Simon Tschann den Hintergrund.