Schwerer Verkehrsunfall in Lauterach

Im Vorarlberger Lauterach ist bei einem Verkehrsunfall im Bereich einer Kreuzung eine Frau verletzt worden.

Ein mit drei Personen besetzter Pkw war am Samstag von Bregenz kommend in Richtung Lauterach unterwegs. Im Kreuzungsbereich auf Höhe der Achbrücke kam es zur Kollision mit dem Pkw einer Frau, die von Wolfurt kommend in die Kreuzung eingefahren ist.