Pkw-Lenkerin kracht in Gegenverkehr

In Hohenems ist es am Dienstagnachmittag auf Höhe Hornbach zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Am Dienstagnachmittag fuhren vier Fahrzeuge auf der Lustenauerstraße (L203) in Hohenems in Richtung Götzis. Zur selben Zeit fuhr eine 23-jährige PKW-Lenkerin auf der Lustenauerstraße in Richtung Lustenau. Auf Höhe km 4,5 kam die Fahrzeuglenkerin von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte bzw streifte die ersten drei entgegenkommenden Fahrzeuge. Dem vierten Fahrzeug wich die PKW-Lenkerin aus, kam dabei rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Strauch.