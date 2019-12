Schwerer Verkehrsunfall im Dalaaser Tunnel.

Auf der Arlberg-Schnellstraße hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Dalaaser Tunnel war zwischenzeitlich gesperrt.

Am Freitagvormittag lenkte ein 57-jähriger Mann einen Kleinbus mit einem leeren Pkw-Anhänger auf der S 16 von Tirol kommend in Richtung Bludenz. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich der Anhänger im Dalaaser Tunnel vom Zugfahrzeug, stellte sich auf und stieß gegen die Tunnelwand. An der Tunnelwand prallte er ab und flog auf die Gegenfahrbahn.