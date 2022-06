Unfall auf S16: 59-Jährige schwer verletzt

Bei einem schlimmen Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der S16 gab es drei teils schwer Verletzte. Eine 59-jährige Frau musste notoperiert werden.

Am Dienstag gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf der S 16 in Innerbraz ein schwerer Verkehrsunfall. Der Lenker eines PKWs fuhr in Fahrtrichtung Deutschland. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte die Fahrerseite eines entgegenkommenden Sattelkraftfahrzeuges. Anschließend kollidierte der PKW Lenker frontal mit einem Motorrad, welches hinter dem Sattelzug fuhr. Dadurch kamen der Lenker des Motorrades, sowie dessen Mitfahrerin zu Sturz.

Mehrere Verletzte

Der 80-jährige PKW Lenker wurde durch den Unfall leicht verletzt, durch die Rettung erstversorgt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ins LKH Bludenz verbracht. Ein Alkotest ergab einen Messwert von 0,00 mg/l. Am PKW entstand Totalschaden. Der 57-jährige Motorradlenker wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde durch die Rettung erstversorgt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ins LKH Bludenz verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die 59-jährige Mitfahrerin des Motorradlenkers wurde durch den Unfall ebenfalls schwer verletzt. Sie wurde durch die Rettung und den Notarzt erstversorgt und mit dem Hubschrauber zur weiteren ärztlichen Behandlung ins LKH Feldkirch verbracht, wo man sie notoperieren musste. Am Sattelzug entstand Sachschaden an der Fahrerseite.