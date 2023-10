Schwerer Unfall in Dornbirn Haselstauden

Am Dienstagabend gegen 17.18 Uhr kam es in Dornbirn Haselstauden auf Höhe des Alten Bären zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Dienstag, 10.10.2023 gegen 17.10 Uhr, lenkte ein 18-jähriger Mann aus Dornbirn seinen Pkw augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit auf der Dr. Anton Schneider Straße vom Bahnhof kommend in Richtung Schwarzach. Im Fahrzeug führte er zwei weitere Personen mit. Zur gleichen Zeit wollte eine 24-jährige Frau ebenfalls aus Dornbirn mit ihrem Fahrzeug von der Mähdergasse nach links in die Dr. Anton Schneider Straße abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Autos.