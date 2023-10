Schwerer Unfall im Pfändertunnel erforderte Totalsperre

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend im Pfändertunnel.

Am Dienstagabend Uhr fuhr ein 78-jähriger Pkw-Lenker, der im Fahrzeug seine Gattin mitführte, im Pfändertunnel in Bregenz in Fahrtrichtung Deutschland. Im Tunnel herrschte aufgrund von Arbeiten Gegenverkehr.