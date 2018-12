Vorarlberg: Schwerer Unfall im Langener Tunnel

Klösterle - Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der S16 im Langener Tunnel ein schwerer Verkehrsunfall.

Gegen 14:50 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw, in welchem er einen 35-jährigen Beifahrer mitführte, auf der Arlbergschnellstraße (S16) in Klösterle in Fahrtrichtung Bludenz. Im Bereich des Langener Tunnels fiel der Pkw-Lenker angeblich in einen Sekundenschlaf. Folglich kam er mit seinem Fahrzeug rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer in der dortigen Tunnelnische stehenden Betonleitwand.