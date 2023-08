Schwerer Raubversuch, 19-jähriger verurteilt

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag am Grazer Straflandesgericht wegen versuchten schweren Raubes verurteilt worden: Er wollte im Juni eine Tankstelle überfallen.

Mit einem 25 Zentimeter langen Messer bewaffnet, schob er einen Notizzettel zur Kassiererin und forderte Geld. Die Frau schrie ihn an, woraufhin er flüchtete. Vor Gericht war der Angeklagte reumütig und bekannte sich schuldig. Er wurde nicht rechtskräftig zu 24 Monaten Haft - davon acht Monate unbedingt - verurteilt.

Durch Geldnot zur Tat gezwungen

Der Grund für den Überfall soll Geldnot gewesen sein. "Ich bin mit dem Geld, das ich verdiene, nicht ausgekommen", gab der frühere Leiharbeiter an. Den Notizzettel mit den Worten "Das ist ein Überfall. Ich habe eine Waffe. Gib mir ganz langsam das Geld aus deiner Kassa" schrieb er, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, erklärte der junge Erwachsene dem Richter. Das Messer hatte er aus der Küche mitgenommen und in der Bauchtasche seines Sweaters versteckt. Nach dem Raubversuch habe er Zettel und Messer in die Mur geworfen, sagte der Grazer zum Richter.