Schwerer Motorradunfall auf der Silvretta Hochalpenstraße

Am 5. September 2023 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Silvretta Hochalpenstraße, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr, kam es auf der Silvretta Hochalpenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden war zusammen mit einer Gruppe von fünf Motorradfahrern in Richtung Bielerhöhe unterwegs.

Frontalkollision mit Linienbus

In den Kehren 25 und 26 der Hochalpenstraße geriet der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in die Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus, der von einer 48-jährigen Frau gesteuert wurde und etwa 30 bis 40 Passagiere an Bord hatte. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe des Busses, woraufhin er schwer verletzt auf der Straße zum Liegen kam.