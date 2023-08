Schwerer Kletterunfall am Saulakopf

Am Donnerstag, 10. August 2023 gegen 12.30 Uhr kam es zu einem schweren Kletterunfall in den Alpen, bei dem ein erfahrener Kletterer schwer verletzt wurde.

Das Unglück ereignete sich auf der Kletterroute Saula-Direkt in Richtung Saulakopf. In der fünften Seillänge der anspruchsvollen Route war ein erfahrener Kletterer vorangestiegen. Während er sich in der Nähe des dritten Bohrhakens befand und versuchte, eine Zwischensicherung einzuhängen, brach plötzlich der Griff aus. Der Kletterer verlor den Halt und stürzte aus einer Höhe von etwa sechs Metern auf ein darunterliegendes Felsband.