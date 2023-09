Schwerer Busunfall in Kärnten mit einer Toten und rund 20 Verletzten

Ein internationaler Reisebus ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückt.

Eine Frau kam laut ersten Informationen der Polizei ums Leben, rund 20 weitere Insassen wurden verletzt, eine Person schwer. Die meisten Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach eingeliefert, die schwer verletzte Person ins Klinikum Klagenfurt. Der Bus dürfte laut Rotem Kreuz gegen eine Betonleitschiene gestoßen und umgestürzt sein.

Bus hatte mehr als 40 Personen an Bord

Es handelt sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Doppeldeckerbus mit mehr als 40 Menschen an Bord. Die Insassen stammen aus mehreren Ländern, eine Polizeisprecherin nannte gegenüber der APA Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland und die Ukraine. Die Erhebungen an Ort und Stelle waren zunächst noch nicht abgeschlossen. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute die Leichtverletzten und Betroffenen.