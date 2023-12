Schwerer Brocken für den EHC Lustenau

Schlag auf Schlag geht es für den EHC Lustenau in der Alps Hockey League weiter. Nur knapp 48 Stunden nach dem Derby gegen den EC Bregenzerwald empfangen die Lustenauer am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau das Team von S.G. Cortina.

Der Grunddurchgang der Alps Hockey Leageu 2023/24 geht in die entscheidende Phase. Mit dem S.G. Cortina kommt der letztjährige Vizemeister der AHL in die Rheinhalle Lustenau. Erst im sechsten Spiel der Finalserie mussten sich die Italiener – die vorher im Viertelfinale die Lustenauer eliminierten - dem späteren Meister Jesenice geschlagen geben. Auch in diese Saison startete Cortina sehr gut und belegte lange den zweiten Tabellenrang. Nach einem durchwachsenen November konnten sie sich wieder stabilisieren, feierten in den letzten vier Spielen drei Siege und rangieren derzeit auf dem sechsten Tabellenrang. Sie verfügen über eine sehr kompakte Mannschaft mit zahlreichen Routiniers in ihren Reihen.

Die Lustenauer müssen einerseits die Derby-Niederlage gegen die Wälder verarbeiten, andererseits wohl auch bei diesem Spiel auf die Dienste der beiden Schweden-Legionäre Max Wennlund und Jesper Öhrvall verzichten. Trotzdem hat der EHC das Potential, einen Sieg gegen die Italiener zu erringen. Wichtig dabei auch die Tatsache, dass EHC Coach Philipp Winzig wieder auf Verteidiger Albert Krammer zurückgreifen kann.

Unnötige Strafen müssen hierzu jedoch unbedingt vermieden werden, erzielten die Wälder doch drei der fünf Tore in Überzahl. Auch muss die Abwehr konzentriert und kompromisslos ans Werk gehen, um die schnellen und effizienten Stürmer vom S.G. Cortina zu neutralisieren. In der Offensive wird Coach Winzig auf Grund der Verletzungen wieder gezwungen sein, zahlreiche Umstellungen vorzunehmen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist am Donnerstag um 19.30 Uhr.

EHC Lustenau : S.G. Cortina

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau