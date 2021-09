Schwerer Betrug in Götzis aufgeklärt

Ein fragwürdiges Kaufgeschäft sorgte für zwei Festnahmen.

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr wollte eine 45-jährige Frau in Götzis einen Fernseher im Wert von 11.000 Euro zum Preis von 2.500 Euro verkaufen. Als der Kaufinteressent an der Herkunft des Fernsehers zweifelte, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei versteckte sich die Frau in der Wohnung ihres Bekannten. Die Frau konnte dort festgestellt und festgenommen werden.