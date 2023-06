Schwerer Betrug im Onlinebanking: Bludenzerin um 6.250 Euro erleichtert

Ein sorgfältig inszenierter Betrugsfall im Onlinebanking hat eine 59-jährige Bludenzerin um 6.250 Euro gebracht.

Ein täuschend echtes E-Mail und eine nachgebaute Website führten dazu, dass die Frau ihre Kontoinformationen in die Hände von Betrügern gab.

Vorgetäuschte Kundenkommunikation

Am 07. Juni 2023 erhielt die Bludenzerin ein E-Mail, das scheinbar vom Kundenservice der Bank 99 stammte. Der Inhalt der Nachricht forderte sie dazu auf, einen Link zu öffnen, um ihre Kontoinformationen zu überprüfen. In gutem Glauben und in der Annahme, dass es sich um eine legitime Anfrage ihrer Bank handelte, folgte die Frau der Aufforderung.