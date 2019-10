Schwere Geburt: Mutter bringt 6-Kilo-Baby zur Welt

"Sie sieht aus wie ein kleiner Sumo-Ringer", sagt die frischgebackene Mutter der Kleinen.

Remi kam nach 38 Wochen Schwangerschaft per Kaiserschnitt auf die Welt, wie "Metro" berichtet. Das Baby wog gut 6 Kilogramm bei ihrer Geburt. Ihre Mutter wusste, dass es schwer werden würde - "aber nicht so schwer". Sie sei wie ein kleiner Sumo-Ringer gewesen.

Mutter litt an Diabetes

Die Mutter, die in Sydney lebt, litt an Schwangerschaftsdiabetes, was bedeutet, dass auch das ungeborene Kind mehr Insulin bilden muss, um den Blutzuckerspiegel zu bewältigen. Das stimuliert das Wachstum des Fettgewebes.