Schwere Aufgabe für FFC Vorderland in Graz

Ohne Trainerin Jessica Thies will FFC Vorderland als krasser Außenseiter in Graz überraschen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Sturm Graz vs FFC Vorderland

Für den Tabellensechsten FFC Vorderland hängen die Trauben hoch im Auswärtsspiel am Sonntag 12 Uhr beim Dritten SK Sturm Graz. Die Statistik und die Ausgangslage spricht ganz klar für den Topklub aus der Steiermark. In den bisherigen sechs direkten Duellen gab es sechs Siege für Sturm Graz mit einem Torverhältnis von 22:1.

Besonders Aufpassen muss Vorderland auf das Trio Infernale Katja Wienerroither (13 Tore), Nina Predanovic (9 Tore) und Jessica Frieser (7 Tore). Diese drei Torjägerinnen haben 29 von 46 Treffer für die Steirerinnen geschossen. „Wir wollen so lange wie möglich die Null halten und mit einem gezielten Defensivkonzept zumindest ein Punkt holen“, sagt FFC Vorderland Trainerin Jessica Thies. Allerdings kann die Übersaxnerin die Reise nach Graz aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mitmachen. Dario Müller wird an Stelle von Thies auf der Betreuerbank Platz nehmen.

Auch die Torfrau Karina Kork und Lena Rädler fehlen krankheitsbedingt. Dafür sind Johanna Albrecht und Lea Grabher wieder einsatzbereit. Für FFC-Rekordspielerin und Cotrainerin Verena Müller (25) wird es schon das 60. Spiel in der Bundesliga I. Verteidigerin Jasmine Kirchmann (30) feiert ihren 50. Einsatz im nationalen Frauen-Oberhaus. Grund zum Optimismus für Vorderland: Elf von vierzehn Zählern haben Lisa Maria Metzler und Co. in der Fremde geholt.