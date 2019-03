Schwere Aufgabe für Feldkirchs Handballdamen

Am kommenden Samstag, 16. März, 18 Uhr, Reichenfeldhalle, treffen die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch auf MGA Fivers aus Wien.

Im Hinspiel musste man sich knapp aber doch mit 21:24 geschlagen geben. Auch im Cup war gegen MGA im Achtelfinale Endstation. Deshalb ist die Mannschaft um Kapitänin Schneider auf Revanche aus, denn in eigener Halle wollen die Damen an den Sieg in Stockerau anschließen. Trainer Czetenyi kann auf den gesamten Kader zurückreifen, wobei jede Spielerin bis in die Haarspitzen motiviert aufs Feld gehen wird.