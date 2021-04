Schwere Aufgabe für Bregenz Handball im Play-off

Die Bodenseestädter treffen im Viertelfinale auf das starke Team von Schwaz

Nach einer an Spannung noch nie dagewesenen spusu Liga Bonus-Runde, in der sich in sprichwörtlich letzter Sekunde UHK Krems Platz 1 sicherte und die bis dahin führende Fivers auf Platz 4 stieß, haben die Teams ihre Viertelfinalgegner gepickt! Die Paarungen lauten: UHK Krems vs. SC Ferlach, ALPLA HC Hard vs. HSG Bärnbach/Köflach, Schwaz Handball Tirol vs. Bregenz Handball und HC Margareten vs. SG Handball Westwien. Spieltermine für das Viertelfinale, das im Modus Best of three ausgetragen wird, sind 11./12. Mai, 14./15. Mai und, falls nötig, 17./18. Mai.