Schwer verletztes Unfallopfer einfach liegengelassen

Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall in Lauterach schwer verletzt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht, die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagmorgen, dem 5. Dezember 2023, gegen 08:45 Uhr, kam es in Lauterach an der Kreuzung Austraße/Pariserstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer, der auf dem Weg zum Bahnhof in Lauterach war, kollidierte mit einem unbekannten Fahrzeug. Der E-Scooter-Fahrer fuhr dabei auf der Austraße in Richtung Lerchenauerstraße, während der unbekannte Fahrer eines Pkw entlang der Pariserstraße in östliche Richtung unterwegs war.