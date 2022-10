Schwer verletzt in zehn Minuten

Notfalldarsteller machen Einsatzübungen der Blaulichtorganisationen erst richtig real.

Lustenau Nichts scheint unmöglich. Schürfwunden, offene Brüche, herunterhängende Hautlappen, gepfählte Opfer, ja sogar pulsierender Blutaustritt kann – wenn gewünscht – bei den Opferschauspielern angebracht werden. Das Schminkteam der realistischen Notfalldarsteller (RND) vom Roten Kreuz sorgt dafür, dass eine Einsatzübung mit Opfern wirklichkeitsgetreu durchgeführt werden kann. „Man nimmt am meisten von einer Übung mit, wenn diese als real betrachtet wird“, weiß Sophie Despalle, Leiterin der realistischen Notfalldarsteller in Vorarlberg.

Vieles bei Einsätzen gesehen

Sophie Despalle arbeitet beim Roten Kreuz Dornbirn und hat dort bereits vieles gesehen. „Ich weiß zum Beispiel, wie ich eine offene Rippenserienfraktur an das Opfer anbringen muss“, sagt sie. Es kommt auf die Anforderungen der unterschiedlichen Übungen an. Das, was die Einsatzkräfte von uns fordern, setzen wir um.“ Für die Herbstabschlussübung der Feuerwehr Lustenau vergangenes Wochenende erhielten die Opferdarsteller Brandwunden, Schürfwunden und Kopfverletzungen mit Blutaustritt. In nur zehn Minuten ist der Verletzte geschminkt und bereit.

Opfer spielen, will geübt sein

„Wir sind aktuell 35 Opferdarsteller im ganzen Land“, so Despalle. Jeder, der über 18 Jahre alt ist, kann sich melden und mitmachen. „Nichts ist schlimmer als Opfer, die bei der Übung ihre Rolle nicht ernst nehmen oder gar zu lachen beginnen“, sagt sie. Deshalb besuchen die „Opfer“ vom RND einen Schauspielkurs beim Roten Kreuz, bei dem sie ganz genau lernen, wie sie in ihre Rolle schlüpfen und dort auch bis zum Ende der Übung ausharren.

Wunden eigens modellieren

Sophie Despalle hat bei der Feuerwehrübung in Lustenau gemeinsam mit Franz Frick aus Bludenz die Opfer geschminkt und für ihren Einsatz bereit gemacht. Mit dabei haben sie immer Modellierwachs, Blutpasten, Blutkapseln für den Mund und verschiedene Schwämme, mit denen ein Blutschorfeffekt binnen kürzester Zeit hergestellt werden kann. Frick erinnert sich an einen Übungseinsatz, bei dem er eine Axt in den Oberschenkel eines Opfers modelliert und mit pulsierendem Blutaustritt versehen hat. „Als der Feuerwehrmann bei dieser Übung das Opfer gesehen hat, ist er umgekippt. Es hat sehr realistisch ausgesehen“, so Frick.

Lerneffekt auch für Opfer