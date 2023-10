Schweizerin holt Sölden RTL vor Brignone

Lara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen.

Die Schweizerin siegte am Samstag auf dem Rettenbachgletscher dank Laufbestzeit im zweiten Durchgang mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone. Dritte war die Slowakin Petra Vlhova.

Für Gut-Behrami, Vierte nach dem ersten Teil am Vormittag, war es der 38. Weltcup-Sieg und der sechste im Riesentorlauf. Halbzeit-Führende war - mit großem Vorsprung - Brignone gewesen. Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/live ORF 1) sind die Männer mit ihrem Riesentorlauf in Sölden dran.