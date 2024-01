Schweizer Vignetten: Was Vorarlberger Autofahrer jetzt wissen müssen

Regelungen für die Schweizer Vignette 2024 und der Umgang mit alten Vignetten: Darf man die alten Vignetten kleben lassen?

Am 1. Februar wird die neue Schweizer Vignette für das Jahr 2024 für Autofahrer, die in die Schweiz reisen, Pflicht - zumindest wenn man auf der Autobahn fahren möchte. Eine wichtige Frage, die sich viele Vorarlberger Autofahrer stellen, ist, ob abgelaufene Vignetten von der Windschutzscheibe entfernt werden müssen oder nicht.

Sichtbehinderung

Im Ermessen der Behörde

Nach dem Gesetz muss der Fahrer in der Lage sein, das Verkehrsgeschehen in einem Halbkreis von zwölf Metern Radius um das Fahrzeug herum einsehen zu können. Erlaubt sind Navigationsgeräte an der Windschutzscheibe, vorausgesetzt, sie befinden sich nicht im Sichtfeld des Fahrers. Die Einschätzung, ob eine abgelaufene Vignette eine Sichtbehinderung darstellt, liegt im Ermessen der zuständigen Behörden.