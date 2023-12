Schweizer Uhren-Milliardär verstorben: Was passiert mit seinen Milliarden?

Der Schweizer Uhren- und Schmuckhändler Jörg Bucherer ist verstorben und hat keine Erben für sein Vermögen! Kurz vor seinem Tod hat er sein Unternehmen an Rolex verkauft.

Jörg Bucherer, der verstorbene Patron des renommierten Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer, hinterlässt ein beeindruckendes Vermögen und ein beachtliches Erbe, aber er hat keine direkten Nachkommen. Bekannt für seine visionäre Führung, steuerte Bucherer das Unternehmen seit 1977 und verwandelte es in einen globalen Marktführer. Sein letzter großer geschäftlicher Coup war der Verkauf des Unternehmens an Rolex Ende August 2023, wofür er geschätzte vier Milliarden Franken erhielt.

Verkauf an Rolex

Jörg Bucherer verstarb kurz nach dem Verkauf seines Unternehmens an Rolex im November im Alter von 87 Jahren. Sein Tod markiert das Ende einer langen Familientradition, die 1888 mit seinem Großvater Carl F. Bucherer begann. Trotz seiner "Freude an den Frauen", wie das Schweizer "Handelsblatt" einen Freund zitiert, blieb Jörg Bucherer unverheiratet und kinderlos. Laut Claudia Steinfels, Inhaberin von Steinfels Art Consulting, war Bucherer erleichtert, die Zukunft des Unternehmens gesichert zu haben. Sie war eine von vielen, die sich in einer Todesanzeige von Bucherer verabschiedeten, darunter zahlreiche prominente Persönlichkeiten.