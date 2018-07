Schweizer Stehpaddler überqueren Bodensee

Vier Schweizer Stand-Up-Paddler haben die 21,1 Kilometer von Rorschach nach Friedrichshafen in unter vier Stunden absolviert.

Drei Stunden und 43 Minuten haben vier Schweizer Sportler benötigt, um mit einem Stehpaddelbrett den Bodensee zu überqueren. Gestartet waren sie am frühen Dienstag in Rorschach auf der Schweizer Seite. Nach eigenen Angaben legte sie 21,1 Kilometer zurück, bis sie auf der deutschen Seite in Friedrichshafen ankamen. Dabei kamen die zwei Profis und zwei Amateure schneller voran, als gedacht: Ursprünglich hatten sie mit vier bis fünf Stunden gerechnet.