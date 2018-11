Schweizer Ski-Talent stirbt bei Gleitschirm-Unfall

Am Sonntagvormittag verunglückte ein Gleitschirmpilot in der Schweiz tödlich. Jetzt ist klar: Beim 24-jährigen Mann handelt es sich um den Schweizer Skifahrer Gian-Luca Barandun.

“Der 24-jährige Ski Alpin A-Kader-Athlet Gian-Luca Barandun ist am Sonntagvormittag mit dem Gleitschirm tödlich verunglückt”, schreibt Swiss Ski in einer Mitteilung am Montagmorgen. Der Verband sei über den Unfalltod zutiefst bestürzt und erschüttert. “Die Swiss-Ski-Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus”, so Markus Wolf, Geschäftsführer von Swiss-Ski. Weshalb es genau zum Absturz kam, ist Gegenstand von Untersuchungen.